16/12/2025 08:41

中偉新材(02579)H股昨起調入滬港通及深港通證券名單

　　中偉新材(02579)(深:300919)公布，於香港聯合交易所發行並上市的H股自昨日起調入滬港通及深港通標的證券名單。

　　該集團指，其H股調入港股通標的證券名單後，符合條件的中國內地投資者將可通過上海證券交易所和深圳證券交易所直接投資該集團在香港聯合交易所上市的H股，有利於進一步擴大投資者基礎，並將潛在提高其H股的交易流動性。
《經濟通通訊社16日專訊》

