16/12/2025 08:41

中金公司(03908)發永續次級債券籌獲12億人幣，票息2.34%

　　中金公司(03908)(滬:601995)公布，2025年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第二期）發行12億元（人民幣．下同），為規劃上限30億元的40%。

　　該集團指，債券票面利率為2.34%，超額認購2.36倍。債券承銷機構華泰聯合證券關聯方參與認購1.4億元。
《經濟通通訊社16日專訊》

