中金公司(03908)發永續次級債券籌獲12億人幣，票息2.34%

中金公司(03908)(滬:601995)公布，2025年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第二期）發行12億元（人民幣．下同），為規劃上限30億元的40%。
該集團指，債券票面利率為2.34%，超額認購2.36倍。債券承銷機構華泰聯合證券關聯方參與認購1.4億元。
《經濟通通訊社16日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
16/12/2025 08:41
中金公司(03908)(滬:601995)公布，2025年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第二期）發行12億元（人民幣．下同），為規劃上限30億元的40%。
該集團指，債券票面利率為2.34%，超額認購2.36倍。債券承銷機構華泰聯合證券關聯方參與認購1.4億元。
《經濟通通訊社16日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N