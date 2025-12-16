天津創業環保(01065)獲天津市水務局付近20億人幣，解決歷史應收帳款

天津創業環保股份(01065)(滬:600874)公布，為支持穩健發展，有效解決應收帳款歷史欠款問題，天津市水務局在撥付本年度污水處理服務費的基礎上，於日前一次性向該集團支付19.89億元人民幣資金，以解決歷史應收帳款問題。



該集團指，存量應收帳款的回款可以改善現金流，增加收益，將對2025年度經營業績和財務狀況產生積極影響。

《經濟通通訊社16日專訊》