16/12/2025 08:44

天津創業環保(01065)獲天津市水務局付近20億人幣，解決歷史應收帳款

　　天津創業環保股份(01065)(滬:600874)公布，為支持穩健發展，有效解決應收帳款歷史欠款問題，天津市水務局在撥付本年度污水處理服務費的基礎上，於日前一次性向該集團支付19.89億元人民幣資金，以解決歷史應收帳款問題。

　　該集團指，存量應收帳款的回款可以改善現金流，增加收益，將對2025年度經營業績和財務狀況產生積極影響。
《經濟通通訊社16日專訊》

15/12/2025 17:03

