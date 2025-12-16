  • 會員
AH股新聞

16/12/2025 08:16

【內房困局】萬科(02202)10.5億港元貸款獲大華銀行延1年，擔保方式不變

　　萬科企業(02202)(深:000002)公布，有關前期已向大華銀行的貸款，餘額10.5億港元。近期經申請，大華銀行同意繼續提供貸款，期限1年，擔保方式不變。

　　該集團指，擔保發生後，集團及控股子公司對外擔保總額將為844.93億元人民幣，佔去年歸屬於上市公司股東淨資產的比重將為41.69%。
《經濟通通訊社16日專訊》

