AH股新聞

16/12/2025 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中國平安(601318)2080.81
寒武紀(688256)1502.87
紫金礦業(601899)1396.94
貴州茅台(600519)1375.48
中微公司(688012)1090.91
瀾起科技(688008)1034.20
工業富聯(601138)1022.11
洛陽鉬業(603993)951.69
招商銀行(600036)907.64
永鼎股份(600105)817.15
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)3976.49
新易盛(300502)3415.85
寧德時代(300750)3362.70
陽光電源(300274)1961.62
立訊精密(002475)1720.12
天孚通信(300394)1656.14
北方華創(002371)1508.67
東山精密(002384)1167.13
航天發展(000547)1062.69
京東方A(000725)860.59

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》

