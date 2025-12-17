  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

17/12/2025 10:50

《駐京專電》王毅：日本當年以「存亡危機事態」發動侵略，歷史決不能重演

　　中國外交部官網今日發文稱，部長王毅在結束對阿拉伯三國訪問（12月12日至16日）後接受中國媒體採訪時表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，當年日本軍國主義正是以所謂「存亡危機事態」為幌子，悍然對外發動侵略戰爭，這一歷史教訓決不能重演。全世界所有珍視和平國家都要高度警惕軍國主義、法西斯勢力的抬頭，都要堅決阻止試圖為殖民侵略張目的言行。

　　日本首相高市早苗上月在國會備詢時表示，如果台灣有事，日本或將面臨存亡危機，因此可行使集體自衛權應對。

　　王毅又提到，訪問期間，他向三國介紹了台灣問題的歷史事實和法理經緯，表明中方堅決反對日本現職領導人在台灣問題上干涉中國內政。三國重申堅持一個中國原則，堅定支持中國維護國家主權和領土完整，支持中國實現國家統一。

　　王毅並稱，相互支持彼此維護好核心利益，這是中阿友好的歷史基礎和政治底色。阿拉伯民族同中華民族一樣，都受過殖民統治壓迫，更能對中方感同身受。阿方支持中國在台灣問題上的正當立場，也是對國際關係基本準則的維護，證明一個中國原則深入人心。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區