《駐京專電》王毅：日本當年以「存亡危機事態」發動侵略，歷史決不能重演

中國外交部官網今日發文稱，部長王毅在結束對阿拉伯三國訪問（12月12日至16日）後接受中國媒體採訪時表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，當年日本軍國主義正是以所謂「存亡危機事態」為幌子，悍然對外發動侵略戰爭，這一歷史教訓決不能重演。全世界所有珍視和平國家都要高度警惕軍國主義、法西斯勢力的抬頭，都要堅決阻止試圖為殖民侵略張目的言行。



日本首相高市早苗上月在國會備詢時表示，如果台灣有事，日本或將面臨存亡危機，因此可行使集體自衛權應對。



王毅又提到，訪問期間，他向三國介紹了台灣問題的歷史事實和法理經緯，表明中方堅決反對日本現職領導人在台灣問題上干涉中國內政。三國重申堅持一個中國原則，堅定支持中國維護國家主權和領土完整，支持中國實現國家統一。



王毅並稱，相互支持彼此維護好核心利益，這是中阿友好的歷史基礎和政治底色。阿拉伯民族同中華民族一樣，都受過殖民統治壓迫，更能對中方感同身受。阿方支持中國在台灣問題上的正當立場，也是對國際關係基本準則的維護，證明一個中國原則深入人心。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》