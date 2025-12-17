《投資觀點》普徠仕看好股市前景，惟重新配置區域資產管理風險

普徠仕環球投資方案主管（亞太區）兼基金經理Thomas Poullaouec及普徠仕亞洲投資委員會為亞洲投資者發表最新的全球資產配置觀點。



*亞洲經濟維持穩健，政府財政開支引關注*



儘管市場最初憂慮美國關稅影響，作為出口型經濟體，亞洲在2025年表現出色。即使美國進口疲軟，全球貿易量仍保持強勁，台灣、越南及泰國佔美國進口比重上升，僅部分歸因於中國企業透過相關經濟體轉口至美國。截至11月，東盟製造業採購經理指數連續第五個月上揚，反映區內經濟表現強勁。



北亞區的科技領先地區（即台灣和韓國）受惠人工智能投資熱潮。台灣在11月出口按年勁升56%，主要由資訊科技產品出貨帶動。南韓晶片製造商亦受惠於記憶體市場復甦。展望2026年，亞洲（除日本外）在半導體需求及中國、印度、印尼政策利好支持下，前景亮麗。



年初對於美國的財赤及債務水平的憂慮現已蔓延全球，推高長期債券收益率。日本新任首相高市早苗推動進取財政政策刺激經濟增長及國防開支，令日債收益率升至多年高位，日圓轉弱令日本央行正常化步伐更添變數。投資者正審慎關注這項「財政實驗」，因為日本已是全球最高債務負擔的發達國家之一，在當前借貸成本上升的環境下，繼續增加債務負擔將成為一項代價高昂的賭注。市場關注各國財政擴張實驗能否轉化為實質經濟增長，目前投資者對全球長期債券收益率仍需保持審慎。



*對美國大型股偏高配置，對中國股票中性部署*



在全球經濟韌性及AI基建投資支撐下，普徠仕看好股市前景，但透過區域資產重新配置以把握機遇及管理風險。普徠仕對美國大型股轉持偏高配置，反映AI長期利好因素及大型科技股的強勁盈利動力，以及美國政府對戰略性科技產業的持續支持。雖然仍然關注美股估值偏高以及貨幣政策風險，但目前仍有較大的債務融資空間，而且尚未出現實質的信貸壓力。



普徠仕現時對中國股票持中性部署。此調整是基於中國短期內推出的刺激措施有限，以及房地產行業持續面對信貸壓力。相比之下，整體亞洲（除日本外）的中期前景更具吸引力，主要受惠於人工智能供應鏈布局及多元化。



*債券維持偏低配置，對現金中性配置*



債券方面維持偏低配置，因通脹及美國財政刺激措施或持續為長期利率帶來上行壓力。傾向短存續期配置，對美國長期國債的配置偏低，對孳息率較高的信貸板塊（如高收益債券、新興市場本地貨幣債券及亞洲信貸）則持偏高配置。



普徠仕繼續對現金持中性配置，主要將此資產類別用作流動性來源，以便在市場出現波動時把握戰術性投資機會。



