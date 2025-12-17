《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平聽取李家超述職報告

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平聽取李家超述職報告，李強蔡奇丁薛祥參加會見

國家主席習近平16日下午在中南海瀛台會見來京述職的香港特別行政區行政長官李家超，聽取他對香港當前形勢和特別行政區政府工作情況的匯報。習近平指出，中國共產黨二十屆四中全會對「十五五」時期國家經濟社會發展作出戰略擘畫，強調要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，促進香港長期繁榮穩定。特別行政區政府要主動對接國家「十五五」規劃，堅持和完善行政主導，扎實推動經濟高質量發展，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局。



習近平聽取岑浩輝述職報告，李強蔡奇丁薛祥參加會見

國家主席習近平16日下午在中南海瀛台會見來京述職的澳門特別行政區行政長官岑浩輝，聽取他對澳門當前形勢和特別行政區政府工作情況的匯報。習近平指出，中國共產黨二十屆四中全會對「十五五」時期國家經濟社會發展作出戰略擘畫，強調要堅定不移貫徹「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治方針，促進澳門長期繁榮穩定。



2026年貨幣政策將靈活高效精準發力

回望2025年，「支持性」始終是貨幣政策實施的核心基調。展望2026年，「支持性」基調有望延續。央行將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，堅持精準施策與協同發力，靈活運用降准降息等工具，促進社會綜合融資成本低位運行。更好地運用結構性貨幣政策工具，精準滴灌實體經濟的重點領域和薄弱環節。





《上海證券報》



資本市場這一年：向穩、向好、向新、向實

2025年，面對多重風險挑戰交織疊加的內外部形勢，資本市場堅持穩中求進、提質增效，基礎制度不斷完善，市場韌性和抗風險能力明顯增強，投資者信心和預期明顯改善，A股總市值超過100萬億元人民幣，實現了量的合理增長和質的有效提升。





《證券時報》



明年財政赤字將如何安排？

財政赤字是衡量全年財政政策力度和財政風險水平的重要指標，直接關係到年內政府支出規模。目前，市場機構與業內人士對財政赤字率的預期較為一致，預計明年赤字率不低於今年水平，即不低於4%。該赤字率水平既能延續財政擴張態勢，又避免了債務風險過快累積。