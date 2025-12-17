《鍾之日記》恒指止跌，民航炒高

12月17日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國11月非農新增就業人數超預期，但失業率升上4年高位，美股隔晚個別發展。港股上日跌393點後，今日高開8點，雖然短暫倒跌，但在內險內需股拉動下反覆靠穩，民航股炒高。大市午後升幅漸擴，恒指全日收報25468，升233點或0.9%，主板成交超過1831億元。



*A股反彈1.19%，沐曦股份首秀大漲*



滬深三大指數全線反彈，滬綜指收升1.19%報3870.28點，深成指揚2.4%，創業板指漲3.39%。兩市全天成交1.81萬億元人民幣，較上一個交易日升5%。中央財辦官員預計中國全年經濟增速5%左右，明年繼續實施更加積極的財政政策。有券商指，跨年行情啟動前市場多有調整，但隨著新增利好累積，調整或近尾聲，短期大盤將呈現震盪盤升格局。



從板塊來看，鋰電產業鏈爆發，盛新鋰能(深:002240)、天際股份(深:002759)升停。交銀國際發表研究報告指，11月內地動力電池裝車量按年增長39.2%，出口維持穩健，當前行業基本面穩健、12月電池環節排產按月延續增長，建議關注鋰電板塊近期調整後的配置機遇。



至於圖形處理器(GPU)芯片設計公司--沐曦股份(滬:688802)今日科創板首日上市，盤中高見895元人民幣，較招股價104.66元人民幣暴漲7.6倍；全日收升692.95%，報829.9元人民幣，超越摩爾線程(滬:688795)躋身A股股價排行榜第三名，僅次於貴州茅台(滬:600519)、寒武紀(滬:688256)兩隻千元股。另外，沐曦股份登頂A股史上「最賺錢新股」，成為首日單簽盈利、單簽最大盈利雙紀錄創造者。



*三大民航齊升南航揚近6%，淡季客座率表現亮眼*



近日人民幣持續走強，人民幣兌美元匯率一度高見7.04；另外，市場憧憬俄烏戰爭即將結束，國際油價一度下跌。多重利好下國內三大航空股今日齊升。南方航空(01055)揚5.9%，報5.57元；中國國航(00753)彈4%，收報6.73元；東方航空(00670)升3.8%，報4.95元。



最新運營數據顯示，三大航企11月淡季客座率表現亮眼，東航客座率達87.37%，同比上升3.04%；南航客座率為86.29%，同比上升1.36%；國航客座率為83.3%，同比提升4個百分點。中信證券指出，根據各航企三季報，淡季航企客座率處於85.3%至93.2%的高位，關注民航「反內捲」邊際變量推動高客座率向票價彈性的傳導。短期公商務需求持續恢復有望與匯率溫和升值共振，今年第四季航企利潤端虧損有望大幅收窄。



東興證券研報指出，11月國內航線整體供需關係較去年同期確有好轉，在運力增長受控的情況下，行業得以實現整體性的客座率提升。國際航線方面，外交部發布的赴日提醒對於國際航線整體的影響可控，對行業整體的經營指標影響並不明顯。大摩也指出，儘管日本航線帶來影響，但中國內地11月機場客流量仍健康增長，北京首都國際機場、上海浦東及虹橋國際機場、廣州白雲國際機場客流量按年增長分別加速至9%、11%及13%。



進入12月，國際航線市場競爭升溫，多家航企表示將持續加大運力投入，新開國際航線，瞄準元旦、寒假及春節出行高峰期。中國民航局數據顯示，2025年至2026年冬春航季，中國與共建「一帶一路」國家間客運航班量佔比達到73.5%，與拉美、非洲區域客運航班量比去年冬春航季分別增長32.1%和26.1%。



*長護險有望成為社保「第六險」，內險股齊漲*



今日內險股集體收高，國壽(02628)漲4.3%，新華保險(01336)彈3.2%，太保(02601)升3%，人保(01339)揚2.6%，中國平安(02318)升1.8%，中國太平(00966)升1.6%。



全國​社保基金會黨組周一（15日）召開會議傳達學習中央經濟工作會議精神，提出要穩妥審慎抓好基金投資運營，緊密跟蹤國內外宏觀經濟和資本市場形勢，科學有效開展資產配置，穩健做好各大類資產投資。要充分發揮長期資金、耐心資本作用，在守住安全底線的基礎上，積極服務國家發展需要，更好支持科技創新和產業創新深度融合；以及要著眼長遠謀劃推動基金事業發展。



此外，中經會提出實施康復護理擴容提升工程，推行長期護理保險制度，加強對困難群體的關愛幫扶。分析認為，中經會點名的「長護險」有望成為社保「第六險」。目前內地共有5項社會保險，分別為養老、醫療、工傷、失業、生育。長護險即是為生活無法自理者提供基本生活照料和醫療護理服務或資金保障的社會保險，它重點保障重度失能人員。



事實上，自2016年國家組織開展長護險試點以來，49個試點地區在長期護理保險支付政策、保障範圍等方面進行了有益探索。據國家醫療保障局數據，截至今年9月，長期護理保險制度覆蓋1.9億人，支出超過850億元人民幣。



