《Ａ股焦點》長安汽車跌近3%，料明年首季試點應用L3級自動駕駛

長安汽車(深:000625)公告稱，公司旗下深藍汽車產品於12月15日獲批搭載L3級自動駕駛功能的智能網聯汽車產品准入許可，可實現在交通擁堵環境下高速公路和城市快速路單車道內的自動駕駛功能（最高車速50KM/h）。



L3商業化落地後續規劃方面，長安汽車預計2026年一季度與使用主體長安車聯科技進行上路通行試點應用；在國家相關法規及政策正式發布實施後，長安汽車將開始面向C端用戶的產品准入和市場投放。公司有完整的L3規劃，阿維塔、深藍、啟源後續逐步會有相應車型推出。隨著L3規模的擴大，未來可以下沉到15萬級別的車型。



長安汽車昨（16日）收升4.4%，今早見回吐低開低走，現跌2.82%，報11.72元人民幣。



工信部15日公布中國首批L3級有條件自動駕駛車型准入許可，分別是長安牌SC7000AAARBEV型純電動轎車、極狐牌BJ7001A61NBEV型純電動轎車，分別對應長安汽車的深藍SL03和北汽藍谷(滬:600733)旗下極狐阿爾法S6。兩款車將分別在重慶、北京指定區域開展上路試點。

