  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

17/12/2025 10:22

《Ａ股焦點》長安汽車跌近3%，料明年首季試點應用L3級自動駕駛

　　長安汽車(深:000625)公告稱，公司旗下深藍汽車產品於12月15日獲批搭載L3級自動駕駛功能的智能網聯汽車產品准入許可，可實現在交通擁堵環境下高速公路和城市快速路單車道內的自動駕駛功能（最高車速50KM/h）。

　　L3商業化落地後續規劃方面，長安汽車預計2026年一季度與使用主體長安車聯科技進行上路通行試點應用；在國家相關法規及政策正式發布實施後，長安汽車將開始面向C端用戶的產品准入和市場投放。公司有完整的L3規劃，阿維塔、深藍、啟源後續逐步會有相應車型推出。隨著L3規模的擴大，未來可以下沉到15萬級別的車型。

　　長安汽車昨（16日）收升4.4%，今早見回吐低開低走，現跌2.82%，報11.72元人民幣。

　　工信部15日公布中國首批L3級有條件自動駕駛車型准入許可，分別是長安牌SC7000AAARBEV型純電動轎車、極狐牌BJ7001A61NBEV型純電動轎車，分別對應長安汽車的深藍SL03和北汽藍谷(滬:600733)旗下極狐阿爾法S6。兩款車將分別在重慶、北京指定區域開展上路試點。
《經濟通通訊社17日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區