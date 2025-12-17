【中經會】中央財辦料今年GDP增長約5%，經濟總量有望達140萬億元

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《新華社》消息，中央經濟工作會議於12月10日至11日召開，會後，中央財經委員會辦公室接受採訪，解讀會議精神。中央財辦官員表示，今年主要經濟指標符合預期，預計今年全年經濟增長5%左右、繼續位居世界主要經濟體前列，經濟總量有望達到140萬億元人民幣左右。就業總體穩定，外貿較快增長、出口多元化成效明顯。



*明年財政政策繼續積極，貨幣政策適度寬鬆*



中央財辦稱，展望明年，世界經濟有望延續溫和增長態勢，但變數較多。國內面臨的困難挑戰不少，但經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大等長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才資源優勢將更加彰顯。投資和消費增速明年有望恢復，產業轉型升級加快，科技和產業創新進入成果集中爆發階段，經濟發展前景是十分光明的。



在宏觀政策方面，明年將繼續實施更加積極的財政政策，政策力度上，保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量。既著眼當前，用好用足財政政策空間，也為應對未來風險留有餘地，確保財政可持續。明年也將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用多種貨幣政策工具，加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域。



*擴大內需為首要任務，推動房地產去庫存*



中央財辦並指，擴大內需是明年排在首位的重點任務。明年要把握消費的結構性變化，從供需兩側發力提振消費；同時著眼惠民生增後勁，推動投資止跌回穩。相信通過投資消費聯動、政府市場協同，明年完全有條件推動內需實現持續增長。



房地產市場方面，將從供需兩端發力穩市場，供給端要嚴控增量、盤活存量，鼓勵收購存量商品房用於保障性住房等合理用途，加快消化庫存。同時積極推動房地產企業轉型發展，支持房企加快從以新房銷售為主向更多持有物業、提供高品質多樣化居住服務轉型，加快構建房地產發展新模式。

《經濟通通訊社17日專訊》