AH股新聞

17/12/2025 11:01

《行業數據》前11月中國動力電池產銷量均增逾五成，出口量增四成

　　中國汽車動力電池產業創新聯盟日前發布的數據顯示，今年前11個月，中國動力和其他電池累計產量和銷量分別為1468.8GWh、1412.5GWh，同比分別增長51.1%、54.7%。其中，動力電池累計銷量為1044.3GWh，佔總銷量73.9%，同比增長50.3%；其他電池累計銷量為368.2GWh，佔總銷量26.1%，同比增長68.9%。

　　在全球市場中，前11月中國動力電池累計出口169.8GWh，佔總出口量65.2%，同比增長40.6%；其他電池累計出口量為90.5GWh，佔總出口量34.8%，同比增長51.4%。此外，前11月中國三元電池累計裝車量125.9GWh，佔總裝車量18.8%，同比增長1%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量545.5GWh，佔總裝車量81.2%，同比增長56.7%。

　　《中國證券報》引用業內人士說法稱，近年來，隨著產業規模的擴張，中國動力電池的量產電芯能量密度普遍提升10%，4C以上快充技術使新能源汽車充電時間縮短了20分鐘以上，電池循環壽命突破2000次，高比容量正極材料、高壓實負極材料、高性能隔膜和新型電解液等創新成果不斷湧現。
《經濟通通訊社17日專訊》

