17/12/2025 14:34

【ＡＩ】騰訊發布混元世界模型1.5，首次開源實時世界模型框架

　　騰訊混元世界模型1.5(Tencent HY WorldPlay)今日正式發布，只需輸入文字描述或者圖片即可創建專屬的互動世界，通過鍵盤、鼠標或手柄，即可實時控制虛擬相機的移動和轉向。

　　據悉，該模型首次開源了業界最系統、最全面的實時世界模型框架，涵蓋數據、訓練、流式推理部署等全鏈路、全環節，並提出了重構記憶力、長上下文蒸餾、基於3D的自回歸擴散模型強化學習等算法模塊。
《經濟通通訊社17日專訊》

