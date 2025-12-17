  • 會員
17/12/2025 11:49

上海諾基亞貝爾成諾基亞全資子公司，曾是首家中外合資通信企業

　　上海諾基亞貝爾告別中外合資身份，成為外商獨資企業。據《澎湃新聞》今日報道，芬蘭知名通信設備廠商諾基亞表示，諾基亞已於2025年12月12日順利完成與中國華信郵電科技有限公司(以下簡稱「華信郵電」)關於上海諾基亞貝爾股份有限公司(以下簡稱「諾基亞貝爾」)股權的交割，自此成為諾基亞貝爾的唯一股東。

　　諾基亞表示，此次調整將有助於諾基亞優化其在中國的所有權結構。諾基亞貝爾將併入諾基亞，並與諾基亞的全球運營模式保持一致。未來，公司在中國將以諾基亞的品牌和運營模式開展業務，將繼續致力於服務中國客戶。

　　此次股權轉讓並非突發。諾基亞早在2025年3月發布的2024年度報告中已披露，將行使股東協議中的看漲期權，啟動收購華信郵電所持50%股份的程序，旨在成為諾基亞貝爾的唯一股東。

　　11月3日，北京產權交易所官網掛出諾基亞貝爾股權轉讓信息，華信郵電擬出讓其持有的346628.9734萬股股份，佔公司總股本的50%，轉讓底價41億元人民幣。對於此次的收購金額，諾基亞並未有進一步的消息透露。

　　據了解，諾基亞貝爾的前身上海貝爾股份有限公司成立於1984年，為國務院國有資產監督管理委員會的直屬企業，是中國第一家中外合資通信企業。
《經濟通通訊社17日專訊》

