《Ａ股行情》滬綜指低開0.06%，中央財辦料今年經濟增長5%

滬深股市今早走勢分化，滬綜指繼續低開0.06%，報3822.51點，深成指高開0.1%，創業板高開0.03%。《新華社》引述中央財辦官員表示，中國主要經濟指標符合預期，預計全年經濟增速5%左右，今年經濟社會發展目標即將順利實現，擴大內需是明年首要任務。



中央財辦稱，預計今年經濟總量有望達到140萬億元(人民幣．下同)左右。展望明年，中國將繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。政策力度上，保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量。既著眼當前，用好用足財政政策空間，也為應對未來風險留有餘地，確保財政可持續。貨幣政策將加強前瞻性、科學性調節，保持流動性充裕，保持社會融資條件相對寬鬆，靈活高效運用多種貨幣政策工具。貨幣政策工具箱既包括降準降息，也包括其他短期、中期、長期流動性投放工具。



另外，GPU四小龍之一的沐曦股份(滬:688802)今天在上海科創板上市，該公司IPO網上發行獲近3000倍認購。該股競價高開568%，股價報700元，總市值達2800億元，單簽盈利近30萬元。公司主要從事自主研發全棧高性能GPU芯片及計算平台，產品包括用於智算推理的曦思N系列GPU、用於訓推一體和通用計算的曦雲C系列GPU，以及正在研發用於圖形渲染的曦彩G系列GPU。



人民銀行今日進行468億元7天期逆回購，公開市場今日有1898億元逆回購到期，即今日淨投放1430億元。

《經濟通通訊社17日專訊》