  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

17/12/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開0.06%，中央財辦料今年經濟增長5%

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指低開0.06%，報3822.51點
▷ 中央財辦預計今年經濟增速5%，總量140萬億元
▷ 沐曦股份上市首日高開568%，總市值2800億元

　　滬深股市今早走勢分化，滬綜指繼續低開0.06%，報3822.51點，深成指高開0.1%，創業板高開0.03%。《新華社》引述中央財辦官員表示，中國主要經濟指標符合預期，預計全年經濟增速5%左右，今年經濟社會發展目標即將順利實現，擴大內需是明年首要任務。

　　 中央財辦稱，預計今年經濟總量有望達到140萬億元(人民幣．下同)左右。展望明年，中國將繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。政策力度上，保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量。既著眼當前，用好用足財政政策空間，也為應對未來風險留有餘地，確保財政可持續。貨幣政策將加強前瞻性、科學性調節，保持流動性充裕，保持社會融資條件相對寬鬆，靈活高效運用多種貨幣政策工具。貨幣政策工具箱既包括降準降息，也包括其他短期、中期、長期流動性投放工具。

　　另外，GPU四小龍之一的沐曦股份(滬:688802)今天在上海科創板上市，該公司IPO網上發行獲近3000倍認購。該股競價高開568%，股價報700元，總市值達2800億元，單簽盈利近30萬元。公司主要從事自主研發全棧高性能GPU芯片及計算平台，產品包括用於智算推理的曦思N系列GPU、用於訓推一體和通用計算的曦雲C系列GPU，以及正在研發用於圖形渲染的曦彩G系列GPU。

　　人民銀行今日進行468億元7天期逆回購，公開市場今日有1898億元逆回購到期，即今日淨投放1430億元。
《經濟通通訊社17日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區