  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

17/12/2025 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.17%，鋰電板塊帶頭反彈

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指半日收升0.17%，創業板指漲1.21%
▷ 鋰電板塊反彈，碳酸鋰期貨報107000元/噸創新高
▷ 前11月中國動力電池銷量同比增50.3%

　　今日A股市場止跌回穩，滬指半日收高0.17%，創業板指漲1.21%，深成指亦揚0.83%。滬深兩市半日成交額10249億元(人民幣．下同)，較上個交易日減少987億元。

　　盤面上鋰電板塊帶頭反彈，盛新鋰能(深:002240)漲停，天齊鋰業(深:002466)升5.4%，贛鋒鋰業(深:002460)升4.8%。碳酸鋰期貨主力合約升6%，報107000元/噸，創2024年5月以來新高，今年累計升近40%。有分析認為，當前碳酸鋰期貨格較年內低點已經上漲超70%。隨著11月份電池銷量數據的出爐，市場對於碳酸鋰的需求預期已經大幅扭轉。

　　中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據顯示，今年前11個月，中國動力和其他電池累計產量和銷量分別為1468.8GWh、1412.5GWh，同比分別增長51.1%、54.7%。其中，動力電池累計銷量為1044.3GWh，同比增長50.3%；其他電池累計銷量為368.2GWh，同比增長68.9%。出口方面，前11月中國動力電池累計出口169.8GWh，同比增長40.6%；其他電池累計出口量為90.5GWh，同比增長51.4%。

　　此外，旅遊股上午升近2%，領漲行業板塊，曲江文旅(滬:600706)升停封板。上周閉幕的中央經濟工作會議，把擴大內需擺在經濟工作的首位，緊隨其後的是創新、改革和開放。國家發改委其後指出，要紮實推進全方位擴大內需戰略任務，實施城鄉居民增收計劃；加大直達消費者的普惠政策力度等。

　　下跌方面，軍工、海南自貿概念等板塊跌幅居前。個股跌多升少，滬深兩市超3500隻個股下調。
《經濟通通訊社17日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區