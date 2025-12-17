《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.17%，鋰電板塊帶頭反彈

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

今日A股市場止跌回穩，滬指半日收高0.17%，創業板指漲1.21%，深成指亦揚0.83%。滬深兩市半日成交額10249億元(人民幣．下同)，較上個交易日減少987億元。



盤面上鋰電板塊帶頭反彈，盛新鋰能(深:002240)漲停，天齊鋰業(深:002466)升5.4%，贛鋒鋰業(深:002460)升4.8%。碳酸鋰期貨主力合約升6%，報107000元/噸，創2024年5月以來新高，今年累計升近40%。有分析認為，當前碳酸鋰期貨格較年內低點已經上漲超70%。隨著11月份電池銷量數據的出爐，市場對於碳酸鋰的需求預期已經大幅扭轉。



中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據顯示，今年前11個月，中國動力和其他電池累計產量和銷量分別為1468.8GWh、1412.5GWh，同比分別增長51.1%、54.7%。其中，動力電池累計銷量為1044.3GWh，同比增長50.3%；其他電池累計銷量為368.2GWh，同比增長68.9%。出口方面，前11月中國動力電池累計出口169.8GWh，同比增長40.6%；其他電池累計出口量為90.5GWh，同比增長51.4%。



此外，旅遊股上午升近2%，領漲行業板塊，曲江文旅(滬:600706)升停封板。上周閉幕的中央經濟工作會議，把擴大內需擺在經濟工作的首位，緊隨其後的是創新、改革和開放。國家發改委其後指出，要紮實推進全方位擴大內需戰略任務，實施城鄉居民增收計劃；加大直達消費者的普惠政策力度等。



下跌方面，軍工、海南自貿概念等板塊跌幅居前。個股跌多升少，滬深兩市超3500隻個股下調。

《經濟通通訊社17日專訊》