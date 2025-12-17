  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

17/12/2025 15:02

《Ａ股行情》滬綜指收彈1.2%創業板漲超3%，沐曦股份首秀飆近7倍

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收升1.19%報3870.28點，創業板指漲3.39%
▷ 沐曦股份科創板首日收報829.9元，較發行價漲692.95%
▷ 2025年11月動力電池裝車量93.5GWh，同比增39.2%

　　滬深三大指數全線反彈，滬綜指收升1.19%報3870.28點，深成指揚2.4%，創業板指漲3.39%。兩市全天成交1.81萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日回升870億元或5%。中央財辦官員表示，預計中國全年經濟增速5%左右，明年繼續實施更加積極的財政政策。有券商指，跨年行情啟動前市場多有調整，但隨著新增利好累積，調整或近尾聲，短期大盤將呈現震盪盤升格局。

　　從板塊來看，鋰電產業鏈爆發，盛新鋰能(深:002240)、天際股份(深:002759)升停。交銀國際發表研究報告指，11月內地動力電池裝車量延續增長，出口維持穩健。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，2025年11月動力電池裝車量93.5 GWh，按年增長39.2%，按月增長11.2%。該行指，當前行業基本面穩健、12月電池環節排產按月延續增長，建議關注鋰電板塊近期調整後的配置機遇。

　　至於圖形處理器(GPU)芯片設計公司--沐曦股份(滬:688802)今日科創板首日上市，盤中高見895元，較招股價104.66元暴漲7.6倍；全日收升692.95%，收報829.9元，超越摩爾線程(滬:688795)成功躋身A股股價排行榜第三名，僅次於貴州茅台(滬:600519)、寒武紀(滬:688256)兩隻千元股。

　　按單簽500股計算，打新投資者首日盈利規模近36.26萬元。若以盤中最大漲幅測算，沐曦股份單簽最大盈利達39.52萬元。這兩項數據不僅雙雙超越摩爾線程，同時也助力沐曦股份登頂A股史上「最賺錢新股」，成為首日單簽盈利、單簽最大盈利雙紀錄創造者。摩爾線程今日升0.6%，報714.8元。
　　　

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004579.88+1.83　
上證指數3870.28+1.197668.21
深證成指13224.51+2.4010443.30
創業板指3175.91+3.39　
科創501325.33+2.47　
B股指數246.66-0.061.10
深證B指1265.92+0.140.33

《經濟通通訊社17日專訊》

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區