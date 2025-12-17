《Ａ股行情》滬綜指收彈1.2%創業板漲超3%，沐曦股份首秀飆近7倍

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 沐曦股份科創板首日收報829.9元，較發行價漲692.95%
▷ 2025年11月動力電池裝車量93.5GWh，同比增39.2%
滬深三大指數全線反彈，滬綜指收升1.19%報3870.28點，深成指揚2.4%，創業板指漲3.39%。兩市全天成交1.81萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日回升870億元或5%。中央財辦官員表示，預計中國全年經濟增速5%左右，明年繼續實施更加積極的財政政策。有券商指，跨年行情啟動前市場多有調整，但隨著新增利好累積，調整或近尾聲，短期大盤將呈現震盪盤升格局。
從板塊來看，鋰電產業鏈爆發，盛新鋰能(深:002240)、天際股份(深:002759)升停。交銀國際發表研究報告指，11月內地動力電池裝車量延續增長，出口維持穩健。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，2025年11月動力電池裝車量93.5 GWh，按年增長39.2%，按月增長11.2%。該行指，當前行業基本面穩健、12月電池環節排產按月延續增長，建議關注鋰電板塊近期調整後的配置機遇。
至於圖形處理器(GPU)芯片設計公司--沐曦股份(滬:688802)今日科創板首日上市，盤中高見895元，較招股價104.66元暴漲7.6倍；全日收升692.95%，收報829.9元，超越摩爾線程(滬:688795)成功躋身A股股價排行榜第三名，僅次於貴州茅台(滬:600519)、寒武紀(滬:688256)兩隻千元股。
按單簽500股計算，打新投資者首日盈利規模近36.26萬元。若以盤中最大漲幅測算，沐曦股份單簽最大盈利達39.52萬元。這兩項數據不僅雙雙超越摩爾線程，同時也助力沐曦股份登頂A股史上「最賺錢新股」，成為首日單簽盈利、單簽最大盈利雙紀錄創造者。摩爾線程今日升0.6%，報714.8元。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4579.88
|+1.83
|上證指數
|3870.28
|+1.19
|7668.21
|深證成指
|13224.51
|+2.40
|10443.30
|創業板指
|3175.91
|+3.39
|科創50
|1325.33
|+2.47
|B股指數
|246.66
|-0.06
|1.10
|深證B指
|1265.92
|+0.14
|0.33
