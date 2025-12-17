  • 會員
17/12/2025 10:39

《兩岸關係》海南自貿港明起全島封關運作，國台辦：台商將獲更多機遇和利好

▷ 海南自貿港明日全島封關運作
▷ 國台辦稱台商將獲更多機遇及利好
▷ 零關稅水平由21%提升至74%

　　海南自貿港將於明日正式啟動全島封關運作。國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會上答問稱，一系列涉及貿易自由、投資便利、金融開放等方面的創新舉措，將給台商台企帶來更多機遇和利好。台商台企可依托自貿港制度型開放優勢，在海南拓展新空間、實現新發展，更好地融入國家發展新格局，共享自貿港發展新機遇。

　　據了解，海南自貿港全島封關運作將實施以「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特徵的自由化便利化政策制度。封關運作後，「零關稅、低稅率、簡稅制」會逐步創造條件全面實施。

　　「一線」放開，即以海南自貿港與中國關境外其他國家和地區之間作為「一線」，實施一系列自由便利進出舉措；「二線」管住，即是將海南自貿港與內地之間作為「二線」，針對「一線」放開的內容實施精準管理；島內自由，就是在海南自貿港內，各類要素可以相對自由流通。

*海南自貿港「零關稅」水平將由21%提升至74%*

　　目前已有18項自貿港稅收政策在海南落地實施，包括3張「零關稅」清單、加工增值免關稅、雙15%所得稅、離島免稅等14項早期收獲政策，以及博鰲樂城藥品醫療器械「零關稅」等4項增量政策。全島封關後，原有「零關稅」政策將轉為負面清單管理，實施進口徵稅商品目錄和貨物流通稅收政策。屆時，稅收政策將整合為「13+4」項共17項政策，其中10項為「零關稅」政策，「零關稅」水平由21%提升至74%，另有2項增值稅退稅政策和1項離岸貿易印花稅政策，以及4項所得稅政策。
《經濟通通訊社17日專訊》

