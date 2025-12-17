《Ａ股焦點》酒店餐飲及旅遊板塊大漲，曲江文旅升停，首旅酒店揚5%

今早A股酒店餐飲板塊飆逾3%領漲，旅遊板塊升近2%，當中曲江文旅(滬:600706)漲停，三峽旅遊(深:002627)漲超6%，首旅酒店(滬:600258)拉升5%，華天酒店(深:000428)、西域旅遊(深:300859)揚逾4%，西安飲食(深:000721)、全聚德(深:002186)、長白山(滬:603099)、大連聖亞(滬:600593)等升幅靠前。



2026年內地元旦假期自1月1日起為期3天，假期前一天（12月31日）的火車票於今日開售。去哪兒旅行數據顯示，截至上午10時，已有多條熱門線路的部分車次售罄，包括北京到哈爾濱、深圳到汕頭、寧波到上海等。國泰海通證券研報稱，元旦是春節前最後一個法定假期，公眾的出行和休閒需求集中釋放。



此外，全國多地紛紛增加相關文旅活動。例如北京近日宣布元旦跨年文商旅體展融合系列活動將自2025年12月21日持續至2026年1月3日，市內50多家重點商場推出超100項優惠促銷；山東聊城市宣布在元旦、春節期間精心策劃了一系列形式多樣、內容豐富的文旅活動，涵蓋文藝演出、民俗節慶、非遺展示、文博教育等多個類別。

《經濟通通訊社17日專訊》