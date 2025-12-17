《中國要聞》蘇寧系公司合併重整草案表決再三延期至下周五

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據內媒《澎湃新聞》報道，蘇寧電器集團等38家公司（下稱「蘇寧系公司」）實質合併重整草案的表決期第三次延期，截止日期延至12月26日（下周五）。此前表決截止時間從最初的10月17日延長至11月14日，此後又再次延長至12月14日。



*實控人、前江蘇首富張近東夫婦注入全部個人資產還債*



報道根據所獲得的重組草案透露，蘇寧系公司面臨超2300億元（人民幣．下同）的債務，資產清算價值較帳面縮水過半，僅剩410億元。重整的核心措施是設立一個破產重整信託，蘇寧系公司實控人、前江蘇首富張近東等外部股東的權益將全部無償讓渡，股東權益幾近清零，與此同時張近東及配偶還需承諾將全部個人資產注入。



其中，張近東將交出旗下38家公司的全部股權，並承諾將其名下所有個人資產注入為償債設立的信託計劃，以此換取債權人暫停追索其個人擔保責任。38家蘇寧系公司的外部股東權益將全部無償讓渡，重整完成後其100%股權將注入信託計劃，外部股東僅能就實繳出資部分獲得信託計劃劣後級份額。



重整草案並顯示，38家蘇寧系公司總債權合計為2387.3億元。其中，經管理人初步審查確定的債權總金額1880.70億元；另有暫緩確定的債權282.59億元；未申報債權224.01億元。與此同時，38家蘇寧系公司經審計的帳面資產總額為968.39億元，資產評估市場價值總額636.91億元，資產評估清算價值總額410.05億元。

