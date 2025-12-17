  • 會員
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

17/12/2025 14:28

【ＡＩ】小米MiMo大模型負責人羅福莉首亮相：中國開源模型與世界頂尖閉源模型差距僅數月

摘要
▷ 羅福莉任小米MiMo大模型負責人，稱中開源模型與頂尖閉源差距縮至數月
▷ 小米開源模型MiMo-V2-Flash發布，具代碼工具調用能力及高效推理結構
▷ 盧偉冰稱該模型為邁向Agent時代語言基座

　　2025小米人車家全生態合作夥伴大會今日舉行，有「AI天才少女」之稱的前DeepSeek研究員羅福莉上月宣布已加入小米(01810)後，今日首次以小米MiMo大模型負責人身份對外亮相並發表演講。

　　羅福莉表示，在2020年，中國開源模型距離世界頂尖閉源模型的代差至少有三年；如今，這個差距可能僅有數月。她並認為，下一代智能體系統不是一個「語言模擬器」，而是一個真正理解人類世界，並與之共存的「智能體」。

　　小米剛於昨日正式發布並開源新模型MiMo-V2-Flash。小米集團合夥人、集團總裁盧偉冰在大會上演講時，將其稱為「邁向Agent時代的全新語言基座」。

*羅福莉：MiMo新開源模型具超強代碼和工具調用能力*

　　羅福莉則在演講中介紹，MiMo-V2-Flash具三大特性：超強的代碼和工具調用能力，這是Agent溝通的高效「語言」；圍繞極致推理效率設計模型結構，「高帶寬」的Agent協作的關鍵；全新後訓練範式，高效穩定的擴展強化學習訓練。

　　羅福莉表示，小米MiMo-V2-Flash具有超強基座潛力，雖然總參數只有309B（激活15B)，但代碼和Agent評測基準上屬全球開源模型Top2，(大部分評測基準上超過DeepSeek V3.2和Kimi K2-Thinking，對比參數量減少了二分一至三分二)；另外MiMo-V2-Flash具備極致推理效率，在全球大致相同水位的頂尖模型速度和成本象限裏，MiMo-V2-Flash實現了低成本、高速度。
《經濟通通訊社17日專訊》

