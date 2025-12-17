  • 會員
17/12/2025 16:15

【聚焦數據】內地首11月財政收入增速維持0.8%，支出增幅收窄至1.4%

▷ 1-11月全國一般公共預算收入同比增0.8%
▷ 全國一般公共預算支出同比增1.4%，增幅收窄
▷ 國有土地使用權出讓收入同比降10.7%

　　財政部今日公布1-11月財政收支情況。1-11月，全國一般公共預算收入200,516億元(人民幣．下同)，同比增長0.8%，增幅與1-10月持平。其中，全國稅收收入164,814億元，同比增長1.8%；非稅收入35702億元，同比下降3.7%。

　　分中央和地方看，中央一般公共預算收入88464億元，同比下降1%；地方一般公共預算本級收入112,052億元，同比增長2.2%。　

*首11月證券交易印花稅收入增幅收窄至70.7%*

　　主要稅收收入項目中，印花稅4044億元，同比增長27%；其中，證券交易印花稅1855億元，同比增長70.7%，較1-10月收窄17.4個百分點。

　　此外，國內增值稅63629億元，同比增長3.9%。國內消費稅15639億元，同比增長2.5%。個人所得稅14689億元，同比增長11.5%。進口貨物增值稅、消費稅16520億元，同比下降4.7%。關稅2149億元，同比下降3.2%。房產稅4714億元，同比增長10.8%。土地增值稅3782億元，同比下降17.3%。

*首11月科學技術、社保和就業支出增8%左右*

　　支出方面，1-11月，全國一般公共預算支出248,538億元，同比增長1.4%，增幅較1-10月收窄0.6個百分點。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出38232億元，同比增長6.2%；地方一般公共預算支出210,306億元，同比增長0.6%。　

　　主要支出科目中，科學技術支出8892億元，同比增長7.9%。社會保障和就業支出40721億元，同比增長8.1%。節能環保支出4720億元，同比增長6.6%。城鄉社區支出16790億元，同比下降8.3%。債務付息支出12189億元，同比增長3.9%。　

*國有土地使用權出讓收入同比降10.7%*

　　另外，1-11月，全國政府性基金預算收入40274億元，同比下降4.9%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入3938億元，同比增長0.6%；地方政府性基金預算本級收入36336億元，同比下降5.5%，其中，國有土地使用權出讓收入29119億元，同比下降10.7%。　

　　1-11月，全國政府性基金預算支出92124億元，同比增長13.7%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出9078億元，同比增長1.9倍；地方政府性基金預算支出83046億元，同比增長6.6%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出38489億元，同比下降6.6%。
《經濟通通訊社17日專訊》

