AH股新聞

17/12/2025 08:37

浙商銀行(02016)董事及高管累斥2104萬人民幣增持671萬A股

　　浙商銀行(02016)(滬:601916)公布，關於董事、監事及高級管理人員等作為相關增持主體自願增持股份計劃，截至昨日，相關增持主體通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式累計增持671.22萬股A股，累計增持金額2104.3萬元人民幣，比增持股份計劃金額下限2000萬元人民幣多5.2%。增持計劃實施完畢。

　　該集團指，相關增持主體持股由0.0095%升至0.0339%。
《經濟通通訊社17日專訊》

