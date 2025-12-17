第一拖拉機(00038)3億人幣投資結構件中心建設及高端智能拖拉機智能製造項目

第一拖拉機股份(00038)(滬:601038)公布，董事會通過斥投資約3億元（人民幣．下同）實施2項目，包括結構件中心建設項目，項目總投資約1.3億元，以及高端智能拖拉機智能製造項目，項目總投資約1.7億元。



此外，該集團指，董事會通過對符合條件的債權合計1022萬元進行核銷處理，相關債權已全額計提減值準備，不會對當期損益產生影響。

《經濟通通訊社17日專訊》