《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(16日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|1825.96
|貴州茅台
|(600519)
|1372.60
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1292.44
|中國平安
|(601318)
|1215.01
|招商銀行
|(600036)
|1187.93
|工業富聯
|(601138)
|1119.48
|紫金礦業
|(601899)
|1109.93
|洛陽鉬業
|(603993)
|1031.92
|兆易創新
|(603986)
|860.18
|瀾起科技
|(688008)
|799.82
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3632.20
|寧德時代
|(300750)
|3351.05
|新易盛
|(300502)
|3022.23
|陽光電源
|(300274)
|2941.52
|天孚通信
|(300394)
|1238.00
|立訊精密
|(002475)
|1116.75
|航天發展
|(000547)
|939.87
|北方華創
|(002371)
|772.57
|比亞迪
|(002594)
|737.11
|東方財富
|(300059)
|677.80
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社17日專訊》
【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情