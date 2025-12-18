《政政經經－石鏡泉》阿爺托市？

中港股市昨日（17日）早市震盪，午後強力拉升，據說午後有神秘資金入市，看來是阿爺出手托市？



這個神秘資金入市詳情如下：



12月17日午後，A股三大股指突然強力拉升，券商股、保險股等大金融紛紛上揚，寬基ETF成交量急劇放大，在神秘資金的介入下，創業板大漲超過3%，深成指漲超2%。截至收盤，滬指漲1.2%報3870點，深成指漲2.4%報13224點，創業板指漲3.4%報3175點，科創50指數漲2.5%報1325點。全市場成交額1.83萬億元人民幣，超3600隻股上漲。



值得注意的是，此次神秘資金選擇借道寬基ETF。午後兩隻寬基ETF放量異動，滬深300ETF最近半小時成交超9億元人民幣，800ETF(滬:515800)、滬深300ETF易方達(滬:510310)、嘉實滬深300ETF(深:159919)最近半小時均成交超1億元人民幣。



此外，A500ETF也出現大量成交。



截至收市，5隻A500ETF領跑市場，合計成交額達452.9億元人民幣。其中，華泰柏瑞A500ETF(滬:563360)成交額達141.1億元人民幣，華夏A500ETF(滬:512050)以97.5億元人民幣次之，南方、國泰、易方達旗下A500ETF成交額緊隨其後。華泰柏瑞滬深300ETF(滬:510300)，全天成交50.7億元人民幣，4隻頭部滬深300ETF合計成交額為80.8億元人民幣。



整體來看，全市場A500ETF合計成交額達525.7億元人民幣，是滬深300ETF合計成交額（169.5億元人民幣）的3倍之多。



*內部流動性問題困擾港股*



除了寬基之外，這次金融股中銀行股並未大幅異動，反而是券商股和保險股成為資金反攻的重要抓手。其中，市值超過2000億元人民幣的券商龍頭華泰證券一度逼近漲停，廣發證券(深:000776)、東方財富(深:300059)、中信建投(滬:601066)、興業證券(滬:601377)等紛紛走高。截至收盤，華泰證券(滬:601688)大漲超過6%，興業證券(滬:601377)大漲超過3%。



招商證券認為近期港股在海外減息後仍未企穩，主要來自於兩個內部流動性問題：公募基金基準新規落地，可能導致賣出部分港股；港股階段性資金需求較大。上述敘事雖然存在，且在下跌過程中持續強化，但影響有限。



這個入市手法，跟2024年2月，阿爺入市的手法相同，都是買起寬基ETF，一於農村包圍城市。



阿爺托市，但日本加息會否引出淡友反擊？待觀察。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。