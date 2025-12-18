《Ａ股異動》長飛光纖A漲停，現報108.05元人幣

長飛光纖A股(滬:601869)現漲停，報108.05元(人民幣．下同)，升10%，最低價102元；成交882.56萬股，成交金額9.31億元；量比20.9倍，換手率2.2%。
長飛光纖光纜H股(06869)升3.7%，報48.26港元，最高價48.44港元，最低價45.5港元；成交759.37萬股，成交金額3.58億港元。長飛光纖A股較H股呈146.8%溢價。
《經濟通通訊社18日專訊》
18/12/2025 09:34
