【大國博弈】商務部：已批准部分稀土出口通用許可申請

中國商務部新聞發言人何亞東今日在例行記者會上，針對稀土相關物項出口管制的最新進展回應稱，對稀土相關物項實施出口管制以來，中方主管部門向中國出口商進行了政策宣介，隨著相關出口和合規經驗的積累，部分中國出口商已初步達到申請通用許可的基本要求。「據我所知，目前已收到並批准了部分中國出口商提交的通用許可申請。」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》