18/12/2025 08:51

《駐京專電》北京住建委約談互聯網平台，清理「唱衰北京樓市」等違規信息1.7萬餘條

　　為切實加強網絡生態治理，堅決遏制房地產領域網絡亂象，北京市住建委會同市委網信辦、市公安局等部門，對抖音、小紅書、貝殼、58同城、閒魚、鏈家、我愛我家、麥田等互聯網平台進行聯合約談。截至12月12日，網站平台已累計自查清理各類違法違規和不良信息1.7萬餘條。

　　會議指出，部分自媒體帳號存在網絡上發布和傳播唱衰北京樓市、製造市場恐慌、散布不實信息、虛假房源引流等違規信息問題，嚴重擾亂市場秩序。會議要求各平台立即開展全面自查，及時下架違規信息、處置違規帳號，並加快建立完善常態化行業內容內審機制。

*清理處置販賣焦慮、臆測政策帳號，堅持以正面聲音引導輿論*

　　網站平台清理處置北京公寓、老李談京房、銳哥金融視野、北京海哥看房等一批放大市場波動、販賣焦慮、臆測政策、傳播虛假內容博取流量、誤導預期促成交的違規房產類帳號、直播間2300餘個；刪除處理違規筆記100餘篇。鏈家、我愛我家、麥田共篩查平台網絡房源130餘萬條，下架整改不合規房源信息480餘條。

　　下一步，相關部門將繼續強化協同配合，始終堅持以正面聲音引導輿論、以主流價值凝聚共識、以時代新風淨化網絡，對各類擾亂房地產市場秩序的網絡亂象保持「零容忍」高壓態勢。對整改推進不力、繼續侵犯群眾利益的互聯網平台，將依法從嚴查處，全力營造清朗網絡空間。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》

