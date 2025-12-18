  • 會員
18/12/2025 08:54

《駐京專電》人行：封關金融準備工作已全部完成，支持高標準建設海南自貿港

▷ 海南自貿港全島封關啟動，金融準備完成
▷ 海南EF帳戶開立658個，業務量2689億元
▷ 跨境貿易投資試點業務累計430.5億美元

　　海南自貿港今日起正式啟動全島封關。人民銀行持續完善與海南自貿港相適應的金融政策和制度體系，有力支持海南自貿港建設成型起勢，封關的金融準備工作已全部完成，支持高標準建設海南自貿港。

　　為支持海南自貿港跨境資金高水平自由便利流動，人行和國家外匯管理局於2024年5月推出海南自貿港多功能自由貿易帳戶（EF帳戶），構建本外幣合一帳戶體系。人行介紹，自EF帳戶上線以來，試點企業不斷增加，業務量持續提升。10月末，海南11家銀行共開立EF帳戶658個，發生業務量折合人民幣2689億元；開戶主體與80個國家和地區發生資金劃轉。

　　人行還在海南推進了一批金融創新政策先行先試：跨境資產管理試點業務順利落地，海南四家試點發行機構已申請開展業務；跨境貿易投資高水平開放試點持續深化，政策實施以來海南累計發生跨境貿易便利化試點業務430.5億美元、跨境投融資便利化試點業務28億美元。

　　同時，海南自貿港的金融服務持續優化。今年前11個月，全省「外卡內綁」和「外包內用」等移動支付產品交易筆數和金額同比增長97.4%和100.11%。

　　人行數據顯示，截至11月末，海南省本外幣各項貸款余額14101億元人民幣，同比增長11%。10月末，海南省科技相關產業貸款、綠色貸款、普惠貸款、養老產業貸款、數字經濟產業貸款分別同比增長9.2%、25.4%、9.8%、157.4%、8.4%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》

