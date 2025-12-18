  • 會員
AH股新聞

18/12/2025 12:04

《駐京專電》發改委：擴大新興產業有效投資，前瞻布局未來產業項目

▷ 發改委「十五五」優化投資結構，推動傳統產業升級
▷ 擴大新興產業有效投資，前瞻布局未來產業項目
▷ 構建現代化基礎設施體系，推進綠色轉型投資

　　發改委固定資產投資司發表題為《著力擴大有效投資》的文章指出，在「十五五」時期，要優化投資結構拓展投資空間。穩住傳統領域投資基本盤，積極培育投資增長新動能，努力保持投資平穩增長。聚焦因地制宜發展新質生產力，推動傳統產業技術改造升級，擴大新興產業有效投資，前瞻布局未來產業項目。

　　文章稱，要聚焦促進服務業優質高效發展，擴大科技、軟件、信息、物流等生產性服務業投資，加強適應人力資源開發和人的全面發展需要的生活性服務業投資。聚焦構建現代化基礎設施體系，適度超前建設新型基礎設施，優化傳統基礎設施網絡，完善城市基礎設施，分類有序推進農村基礎設施建設。聚焦加快經濟社會發展全面綠色轉型，擴大生態保護、環境治理、節能降碳等領域投資。

*實施一批具有戰略性重大標誌性工程項目*

　　文章又指出，要高質量推進重大項目建設。堅持「實施一批、前期一批、儲備一批、謀劃一批」，為擴大有效投資提供堅實的項目支撐。加強「十五五」重大工程謀劃論證，實施一批具有戰略性引領性突破性的重大標誌性工程項目。堅持量力而行、從實際出發，提高重大生產力布局的科學性、基礎設施和公共服務設施布局與人口結構變化的適應性，堅決不搞形象工程、政績工程，防止過度超前和低水平重複建設。

　　此外，要健全跨部門跨地區重大項目協調推進機制，深化部門協作和央地聯動，加快辦理項目審批（核准、備案）手續，做好用地用海、環評等要素保障。引導金融機構加大項目融資支持力度，通過新型政策性金融工具等渠道補充重大項目資本金，推動項目順利實施。嚴格工程質量和安全管理，完善項目運營管護機制。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》

