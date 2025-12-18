  • 會員
18/12/2025 15:53

《駐京專電》回應長和出售巴拿馬港口、中遠洋須獲控股權，商務部：依法進行審查監管

　　據《華爾街日報》報道，長和(00001)出售其控制的巴拿馬港口問題上，中方現已要求中國遠洋海運集團必須獲得控股權，否則將不會批准相關交易。對此，中國商務部新聞發言人何亞東今日在例行記者會上回應稱，關於長和出售海外港，有關部門已多次發表聲明，中國政府將依法進行審查監管，保護市場公平競爭，維護社會公共利益，堅決維護國家主權安全發展利益。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》

