《神州頭條》財經報章頭版摘要：「中國經濟圓桌會」聚焦海南自貿港正式啟動全島封關

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



「中國經濟圓桌會」聚焦海南自貿港正式啟動全島封關

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

南海之濱，潮聲激蕩。海南迎來全球矚目的高光時刻--12月18日，海南自由貿易港將正式啟動全島封關，這是中國堅定不移擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措。



制度築基，價值重塑，信心匯聚，三維度透視資本市場之「變」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2025年，中國資本市場在內外風險挑戰交織中錨定航向，以「穩中求進、提質增效」為舵駛過波瀾。這一年，市場韌性顯著增強，A股總市值穩步跨越百萬億元大關，實現了量的合理增長與質的有效提升。成績背後，資本市場正以改革謀「變」：制度以「1+N」政策體系為核心，築牢健康發展根基；資金向「新」遷徙，激活創新發展動力；信心持續回歸，激發內生增長潛能。



博時基金：篤行高質量發展之路，鑄就一流資管標桿

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當前，公募基金「巨輪」正從重規模向重投資者回報加速轉型，行業競爭加劇。在行業轉型關鍵節點，張東於今年10月接棒博時基金董事長一職。這位在招行系統深耕30餘年的金融老將，將如何帶領博時基金在變局中開新局，把握機遇，實現高質量發展？



《上海證券報》



「中國經濟圓桌會」聚焦海南自貿港正式啟動全島封關

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

南海之濱，潮聲激蕩。海南迎來全球矚目的高光時刻--12月18日，海南自由貿易港將正式啟動全島封關，這是中國堅定不移擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措。



央行：支持海南自貿港建設成型起勢

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

12月18日，海南自由貿易港正式啟動全島封關。上海證券報記者12月17日從中國人民銀行獲悉，中國人民銀行持續完善與海南自貿港相適應的金融政策和制度體系，有力支持海南自貿港建設成型起勢，目前封關三項金融准備工作已全部完成。



華福證券揭牌，與上海證券報等簽訂戰略合作協議

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

12月17日，華福證券股份有限公司成立大會暨戰略合作簽約儀式在福州舉行。這標誌著華福證券進一步優化完善公司治理體系，邁出了實現高質量發展的關鍵一步，也將為公司未來長遠發展奠定更為堅實的基礎。



《證券時報》



南海千帆渡，開放向未來--海南自由貿易港封關啟新程

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

12月18日，海南自由貿易港正式啟動全島封關運作。這是中國堅定不移擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措。作為承載國家戰略的開放前沿，海南自貿港以「零關稅、低稅率、簡稅制」為核心，在制度創新、外資集聚、國際合作、智慧監管等方面多點突破，書寫著中國與世界共享發展機遇的新篇章。



如何靈活高效運用多種貨幣政策工具？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量」是今年中央經濟工作會議的新提法。在上述總體目標下，明年如何靈活高效地運用多種貨幣政策工具備受外界關注。



2025證券時報分析師年會暨最佳分析師頒獎典禮盛大開幕

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

12月17日在蘇州盛大啟幕的2025證券時報分析師年會暨最佳分析師頒獎典禮開幕。本屆年會以「行遠自邇，踵事增華」為主題，為期兩天半，會聚60餘家證券公司、近100家上市公司、超300家金融機構近2000位嘉賓。