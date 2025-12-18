  • 會員
18/12/2025 17:00

《鍾之日記》恒指反覆收升，科網股現疲態

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 恒指收報25498點，升29點，主板成交1624億元
▷ 中金公司復牌，換股吸收合併東興證券及信達證券
▷ 小米宣布下周發布「小米17Ultra」，股價跌2.5%

　　12月18日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　市場消化美國經濟數據後，美股周三（17日）全線低收。據報甲骨文密歇根州100億美元計劃前景不明，股價跌5.4%，AI科技股受累。恒指低開逾百點，科網股普遍走疲，大市雖一度止跌回升43點，但在25500水平無以為繼，掉頭向下，午後持續偏軟。恒生指數全日收報25498，升29點或0.1%，兩連升。主板成交近1624億元。

*滬綜指小幅收升，兩市成交進一步萎縮*

　　滬綜指今日表現反覆，最終小幅收升0.16%，報3876.37點，兩連升；深成指及創業板指則分別跌1.29%及2.17%。滬深兩市成交進一步萎縮至1.66萬億元人民幣，較上一個交易日減8.6%。

　　近期，中國商業航天產業迎來政策與技術雙重催化，商業航天3年行動計劃出台、工信部發布衛星物聯網業務商用試驗通知等產業政策持續加碼，有望加速產業鏈各環節落地進程。商業航天概念全日強勢，航天環宇(滬:688523)及西測測試(深:301306)均升超一成。

　　12月16日，中國在太原衛星發射中心用長征四號乙運載火箭成功發射立體測繪衛星資源三號04星，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。此外，可回收火箭天龍三號、長征十二號甲計劃於年底至2026年初首飛，重點攻關回收技術。有機構認為，25年底-26年初火箭可回收試驗密集，任一公司成功均會對產業節奏造成提速。

*中金復牌漲，換股併購東興信達*

　　中金公司(03908)發布資產重組預案，將換股吸收合併東興證券(滬:601198)及信達證券(滬:601059)，中金復牌後股價造好，最多升7.1%，高見20.3元；全日收漲2.5%，報19.44元。

　　根據交易預案，本次交易定價以吸收合併各方董事會決議公告日前20個交易日的A股股票交易均價作為基準價格，吸收合併方中金公司作為存續主體，換股價格為36.91元（人民幣．下同）/股，被吸收合併方東興證券換股價格為16.14元/股，信達證券換股價格為19.15元/股。

　　根據上述價格，東興證券、信達證券與中金公司A股的換股比例分別為1:0.4373與1:0.5188。東興證券與信達證券全部A股參與換股，以此計算，中金公司預計將新發行A股約30.96億股。換股完成後，中金股份總數增至約79.23億股，其中A股佔近76%，H股佔約24%。

　　花旗發表報告表示，儘管存在攤薄，認為市場將對合併作出積極反應，因為這有助於解除中金的資本約束，通過擴大市場佔有率產生協同效應，並提升其成為頭部券商的機會。花旗預計其他券商股價也將因供給側改革加速而受益，這可能穩定費率並提升淨資產收益率。

*小米17 Ultra下周發布，股價仍跌2.5%*

　　小米集團(01810)董事長雷軍在微博發文表示，下周正式發布「小米17 Ultra」。雷軍指出，小米與徠卡(Leica)全球影像戰略合作升級，引入「戰略共創模式」。全新的光學能力，將首次應用於小米17 Ultra超高端手機。

　　集團表示，「戰略共創模式」代表雙方更緊密更多層次的合作，旨在突破移動影像傳統思維定式和應用場景局限，從產品源點深度共創，融滙源自徠卡相機製造的專業光學、美學哲思與交互理念，徹底重構移動影像體驗。雙方攜手帶來全新一代光學系統方案，並首次推出應用於移動影像的徠卡APO認證長焦鏡頭。

　　不過，消息指藍鴞資本為甲骨文數據中心項目提供融資的計劃宣告泡湯，消息導致該股股價大跌，AI科技融資風險憂慮上升，今日港股AI股亦走頹，小米跌2.5%，報40.2元，為表現第二差藍籌；阿里(09988)收低1.3%，百度(09888)軟0.8%。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

