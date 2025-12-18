《Ａ股焦點》北汽藍谷升近1%，稱將持續布局L3級自動駕駛車型，部分產品開發中

北汽藍谷(滬:600733)昨日披露投資者關係活動記錄表的顯示，當天北汽藍谷回應「L3測試牌照和公司拿到的牌照有甚麼區別」的提問時表示，L3級自動駕駛車型產品准入需經過初審入圍、擇優答辯、測試與安全評估等多流程環節，公司已率先完成所有准入程序並獲得許可。測試牌照為臨時測試牌照，僅限上路測試使用，距離正式上市銷售和正式允許上路通行存在一定的時間周期。公司作為首批通過L3級自動駕駛車型准入許可的企業，已率先進入可以上市銷售和上路通行階段。



對於後續車型是否有L3級自動駕駛規劃，北汽藍谷稱，未來公司計劃在中高端品牌持續布局L3車型，部分L3車型產品目前正處於開發階段。



北汽藍谷今早低開高走，現升0.86%，報8.24元人民幣。



工信部15日公布中國首批L3級有條件自動駕駛車型准入許可，分別是長安牌SC7000AAARBEV型純電動轎車、極狐牌BJ7001A61NBEV型純電動轎車，分別對應長安汽車(深:000625)的深藍SL03和北汽藍谷旗下極狐阿爾法S6。兩款車將分別在重慶、北京指定區域開展上路試點。

《經濟通通訊社18日專訊》