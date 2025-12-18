  • 會員
18/12/2025 14:04

《Ａ股焦點》豆包大模型聯合潤欣科技、老鳳祥開發AI眼鏡，兩者股價短線拉升

　　據《科創板日報》報道，豆包大模型正與潤欣科技(深:300493)、老鳳祥(滬:600612)聯合開發AI眼鏡，價格約在2000元（人民幣．下同）以內，預計明年初上市。該AI眼鏡由火山引擎提供RTC實時音視頻和豆包大模型，潤欣科技提供模組和硬件程序設計。

　　潤欣科技一度漲超7%，現揚3.97%，報19.66元；老鳳祥一度漲超4%，現升1.66%，報45.26元。
《經濟通通訊社18日專訊》

