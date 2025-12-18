  • 會員
18/12/2025 09:06

【內房困局】萬科計劃將第二隻本月到期債券本息展期一年，並尋求30天寬限期

　　據《路透》報道，昔日內房龍頭萬科(02202)(深:000002)仍在努力推進12月到期的兩隻境內債的展期工作。「22萬科MTN005」的持有人會議召集人交通銀行最新發布該期債調整後的議案，12月28日到期的該債展期議案為計劃將本息延遲一年兌付，並尋求將寬限期延長至30個交易日。

　　刊登在中國貨幣網的公告顯示，該期債券持有人會議還將審議將展期前已產生的利息1.1億元人民幣於原付息日正常兌付，即2025年12月28日內支付，並對債券追加投資人可接受的增信措施。展期期間（2025年12月28日至2026年12月28日）票面利率維持不變，即按照3%計息，展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付，即利隨本清。

　　「22萬科MTN005」未償還餘額為37億元人民幣，期限三年，票面利率3%，根據發行文件，若未能按期足額償付約定本息，有五個工作日的寬限期。

　　 「22萬科MTN005」持有人會議將本月22日舉行。有關延長寬限期的議案指出，將本息兌付日之寬限期由五個工作日延長至30個交易日。如在寬限期內對本期中期票據本息進行了足額償付、消除違約事件或通過債券持有人會議予以豁免的，則不構成發行人對本期中期票據的違約。
《經濟通通訊社18日專訊》

