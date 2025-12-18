【人行操作】人行加大跨年流動性投放力度，專家料明年1月降準0.5個百分點

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

年末流動性擾動因素增多之際，人行按慣例加大中短期流動性投放力度。今日，人行在公開市場開展883億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，利率維持在1.40%，並同步進行1000億元14天期逆回購操作。



據《上海證券報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，年末臨近，人行按慣例在這一時點開啟14天期逆回購，主要是年末前後銀行考核、財政收支、居民提現等流動性擾動因素增多，人行開展14天期逆回購，可以有效熨平資金面波動，引導市場流動性處於較為穩定的充裕狀態。這有助於穩定市場預期，暢通貨幣政策傳導。



*料本月MLF加量續作，國債買賣規模或擴大*



今日14天期逆回購操作規模為1000億元，較過去幾年平均水平略有增加，主要是根據金融機構資金需求和市場流動性調控目標確定，屬於適度水平。另外，12月人行已通過兩個期限品種的買斷式逆回購向市場注入2000億元中期流動性，本月25日還有3000億元MLF到期，預計人行也會加量續作。與此同時，預計12月人行還會開展一定規模的國債買賣，向市場注入長期流動性，淨投放規模可能較上月的500億元進一步擴大。



市場對明年初人行有可能實施新一輪降準頗有預期。王青稱，這背後是著眼於穩定2026年一季度宏觀經濟運行，繼兩個「5000億」財政及準財政政策加力之後，近期或將出台新的穩增長措施，核心是財政加力，貨幣寬鬆，以及更大力度推動房地產市場止跌回穩。



王青認為，綜合當前經濟金融運行態勢及貨幣政策取向，預計2026年1月人行有可能宣布降準，降準幅度估計為0.5個百分點，向市場注入約1萬億元的長期流動性。這在支持明年初銀行信貸大規模投放的同時，也能兼顧春節流動性安排，釋放穩增長政策加力訊號。

