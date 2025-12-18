  • 會員
AH股新聞

18/12/2025 15:00

【人行操作】人行加大跨年流動性投放力度，專家料明年1月降準0.5個百分點

▷ 人行12月開展883億7天期及1000億14天期逆回購操作
▷ 12月25日有3000億元MLF到期，預計加量續作
▷ 人行12月或擴大國債買賣規模，淨投放或超上月500億

　　年末流動性擾動因素增多之際，人行按慣例加大中短期流動性投放力度。今日，人行在公開市場開展883億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，利率維持在1.40%，並同步進行1000億元14天期逆回購操作。

　　據《上海證券報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，年末臨近，人行按慣例在這一時點開啟14天期逆回購，主要是年末前後銀行考核、財政收支、居民提現等流動性擾動因素增多，人行開展14天期逆回購，可以有效熨平資金面波動，引導市場流動性處於較為穩定的充裕狀態。這有助於穩定市場預期，暢通貨幣政策傳導。

*料本月MLF加量續作，國債買賣規模或擴大*

　　今日14天期逆回購操作規模為1000億元，較過去幾年平均水平略有增加，主要是根據金融機構資金需求和市場流動性調控目標確定，屬於適度水平。另外，12月人行已通過兩個期限品種的買斷式逆回購向市場注入2000億元中期流動性，本月25日還有3000億元MLF到期，預計人行也會加量續作。與此同時，預計12月人行還會開展一定規模的國債買賣，向市場注入長期流動性，淨投放規模可能較上月的500億元進一步擴大。

　　市場對明年初人行有可能實施新一輪降準頗有預期。王青稱，這背後是著眼於穩定2026年一季度宏觀經濟運行，繼兩個「5000億」財政及準財政政策加力之後，近期或將出台新的穩增長措施，核心是財政加力，貨幣寬鬆，以及更大力度推動房地產市場止跌回穩。

　　王青認為，綜合當前經濟金融運行態勢及貨幣政策取向，預計2026年1月人行有可能宣布降準，降準幅度估計為0.5個百分點，向市場注入約1萬億元的長期流動性。這在支持明年初銀行信貸大規模投放的同時，也能兼顧春節流動性安排，釋放穩增長政策加力訊號。
《經濟通通訊社18日專訊》

