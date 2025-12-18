《提振消費》學習時報：「犒賞經濟」成拉動內需、擴大消費新引擎

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中央黨校主辦的《學習時報》昨發表《何為「犒賞經濟」》一文指出，一種被稱為「犒賞經濟」的新型消費模式正在年輕群體中悄然興起並迅速發展，成為拉動內需、擴大消費的新引擎。



所謂「犒賞經濟」，是指消費者在面對工作生活壓力或特定的心理需求時，通過購買價格在承受範圍內的非必需品或體驗服務，以獲取即時愉悅感、自我確認感和心理療愈的一種經濟活動。以「犒賞經濟」中備受歡迎的潮玩商品為例，據《中國潮玩與動漫產業發展報告(2024)》預測，中國潮玩產業的市場規模將保持較快的增長，在2026年達到1101億元人民幣，展現出巨大的市場潛力。



從產業發展角度看，「犒賞經濟」蓬勃發展，不僅重塑消費端的行為模式，也對供給側提出了更高要求，能夠有效推動產業結構轉型升級、激發市場活力，從而拉動內需。具體表現在以下幾個方面：首先，促進產業創新升級。其次，催生「情緒+」跨界融合新業態，推動了製造業與服務業、文化產業的深度融合。最後，激活文化消費內生動力，因為「犒賞經濟」中很大一部分消費集中在文化創意領域，如國潮文創、非遺手作、動漫周邊等。



*應進一步規範引導，避免成為消費主義陷阱*



文章認為，作為一種新型消費模式，「犒賞經濟」在展現強勁活力的同時，也需要進一步規範引導。例如倡導理性健康的消費觀，警惕部分商業營銷對「及時行樂」過度渲染，避免「犒賞經濟」滑向盲目跟風、攀比炫耀、透支未來的消費主義陷阱。引導消費者樹立量入為出、適度消費的觀念，鼓勵通過閱讀、運動、學習等自我提升的方式進行更深層次的「自我犒賞」。針對「犒賞經濟」中出現的質量不合格、假冒偽劣、過度包裝、價格虛高等問題，有關部門應及時完善監管政策，建立健全產品質量標準和售後服務規範，嚴厲打擊利用情緒營銷進行欺詐的行為。

