  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

18/12/2025 16:13

《提振消費》學習時報：「犒賞經濟」成拉動內需、擴大消費新引擎

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 《學習時報》指「犒賞經濟」成拉動內需新引擎
▷ 潮玩產業2026年市場規模預測達1101億元
▷ 定義為消費者購買非必需品獲取愉悅感活動

　　中央黨校主辦的《學習時報》昨發表《何為「犒賞經濟」》一文指出，一種被稱為「犒賞經濟」的新型消費模式正在年輕群體中悄然興起並迅速發展，成為拉動內需、擴大消費的新引擎。

　　所謂「犒賞經濟」，是指消費者在面對工作生活壓力或特定的心理需求時，通過購買價格在承受範圍內的非必需品或體驗服務，以獲取即時愉悅感、自我確認感和心理療愈的一種經濟活動。以「犒賞經濟」中備受歡迎的潮玩商品為例，據《中國潮玩與動漫產業發展報告(2024)》預測，中國潮玩產業的市場規模將保持較快的增長，在2026年達到1101億元人民幣，展現出巨大的市場潛力。

　　從產業發展角度看，「犒賞經濟」蓬勃發展，不僅重塑消費端的行為模式，也對供給側提出了更高要求，能夠有效推動產業結構轉型升級、激發市場活力，從而拉動內需。具體表現在以下幾個方面：首先，促進產業創新升級。其次，催生「情緒+」跨界融合新業態，推動了製造業與服務業、文化產業的深度融合。最後，激活文化消費內生動力，因為「犒賞經濟」中很大一部分消費集中在文化創意領域，如國潮文創、非遺手作、動漫周邊等。

*應進一步規範引導，避免成為消費主義陷阱*

　　文章認為，作為一種新型消費模式，「犒賞經濟」在展現強勁活力的同時，也需要進一步規範引導。例如倡導理性健康的消費觀，警惕部分商業營銷對「及時行樂」過度渲染，避免「犒賞經濟」滑向盲目跟風、攀比炫耀、透支未來的消費主義陷阱。引導消費者樹立量入為出、適度消費的觀念，鼓勵通過閱讀、運動、學習等自我提升的方式進行更深層次的「自我犒賞」。針對「犒賞經濟」中出現的質量不合格、假冒偽劣、過度包裝、價格虛高等問題，有關部門應及時完善監管政策，建立健全產品質量標準和售後服務規範，嚴厲打擊利用情緒營銷進行欺詐的行為。
《經濟通通訊社18日專訊》

【你點睇？】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談，你認為本輪磋商會否取得階段性成果？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區