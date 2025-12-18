《Ａ股行情》滬綜指低開0.34%，傳中國研製出極紫外光刻機

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

隔夜美股在大型科技股拖累下四連跌，A股市場早盤集體低開，滬綜指低開0.34%，報3857.26點，深成指低開0.85%，創業板指低開1.17%。中國科學家據報已基於ASML產品在深圳研製出極紫外光(EUV)光刻機的原型機。



這台原型機於2025年初完成，目前正在測試中。據兩位知情人士透露，設備由荷蘭半導體巨頭ASML的一個前工程師團隊打造，他們對該公司的極紫外光刻機進行了逆向工程。知情人士將個項目這形容為中國版的「曼哈頓計劃」，即美國戰時研發原子彈的行動。



EUV光刻機能夠生產支持人工智能、智能手機以及軍事武器的尖端半導體芯片的。報道稱，中國的原型機能夠成功產生極紫外光，但尚未生產出可用芯片，政府的目標是在2028年實現芯片生產，但更有可能到2030年才實現量產。



國產半導體硬件技術攻關之外，龍頭科企的大模型搭建也如火如荼。騰訊(00700)任命前OpenAI研究員姚順雨為首席AI科學家，同時負責騰訊新成立的AI基建部，姚順雨將直接向總裁劉熾平匯報工作。知情人士透露，新部門將負責推進騰訊大型AI模型訓練與高性能推理平台的開發工作。



人民銀行今日進行883億元(人民幣．下同)7天期逆回購。另外，為滿足跨年資金需求，今日同時進行1000億元14天期逆回購，這是人行時隔近三個月重啟14天期逆回購。公開市場有1186億元逆回購到期，即今日淨投放697億元。

