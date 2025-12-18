  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

18/12/2025 09:27

《Ａ股行情》滬綜指低開0.34%，傳中國研製出極紫外光刻機

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指低開0.34%，深成指及創業板指分別低開0.85%、1.17%
▷ 中國研製EUV光刻機原型機，ASML前團隊開發，2025年初測試
▷ 人行進行883億及1000億逆回購，淨投放697億元

　　隔夜美股在大型科技股拖累下四連跌，A股市場早盤集體低開，滬綜指低開0.34%，報3857.26點，深成指低開0.85%，創業板指低開1.17%。中國科學家據報已基於ASML產品在深圳研製出極紫外光(EUV)光刻機的原型機。

　　這台原型機於2025年初完成，目前正在測試中。據兩位知情人士透露，設備由荷蘭半導體巨頭ASML的一個前工程師團隊打造，他們對該公司的極紫外光刻機進行了逆向工程。知情人士將個項目這形容為中國版的「曼哈頓計劃」，即美國戰時研發原子彈的行動。

　　EUV光刻機能夠生產支持人工智能、智能手機以及軍事武器的尖端半導體芯片的。報道稱，中國的原型機能夠成功產生極紫外光，但尚未生產出可用芯片，政府的目標是在2028年實現芯片生產，但更有可能到2030年才實現量產。

　　國產半導體硬件技術攻關之外，龍頭科企的大模型搭建也如火如荼。騰訊(00700)任命前OpenAI研究員姚順雨為首席AI科學家，同時負責騰訊新成立的AI基建部，姚順雨將直接向總裁劉熾平匯報工作。知情人士透露，新部門將負責推進騰訊大型AI模型訓練與高性能推理平台的開發工作。

　　人民銀行今日進行883億元(人民幣．下同)7天期逆回購。另外，為滿足跨年資金需求，今日同時進行1000億元14天期逆回購，這是人行時隔近三個月重啟14天期逆回購。公開市場有1186億元逆回購到期，即今日淨投放697億元。
《經濟通通訊社18日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區