《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.16%，零售、商業航天概念領漲

A股三大指數走勢分化，滬指上午反覆收升0.16%，報3876.40點，深成指則跌0.86%，創業板指挫1.81%。滬深兩市半日交易額10461億元(人民幣．下同)，較上個交易日增加212億元或2%。



海南自由貿易港今日正式啟動全島封關。至此，進口徵稅商品目錄、貨物流通稅收政策、禁限清單、加工增值內銷免關稅政策、海關監管辦法等一系列封關政策及配套文件同步實施。封關是海南自貿港建設新階段的開始，封關後還將不斷擴大開放領域，持續完善政策制度體系，努力打造引領中國新時代對外開放的重要門戶。



不過，海南地區股及自貿概念股均跌多升少，京糧控股(深:000505)跌6.8%，金盤科技(滬:688676)上午收低6%，海峽股份(深:002320)挫逾4%。



上漲方面，商業航天概念再度爆發，天銀機電(深:300342)、北摩高科(深:002985)、中國衛星(滬:600118)等多股漲停。AI醫療概念亦表現活躍，華人健康(深:301408)升20%封板。零售、IP經濟等消費股繼續拉升，指數半日漲超2%。《新華社》早前援引《求是》雜誌刊發的國家主席習近平的文章，提到要加快補上內需特別是消費短板，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。

《經濟通通訊社18日專訊》