18/12/2025 15:13

《Ａ股行情》滬綜指收升0.16%兩連升，商業航天概念全日強勢

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收升0.16%至3876.37點，兩連升
▷ 商業航天概念股強勢，能源板塊因油價上漲走強
▷ 滬深兩市成交額1.66萬億元，較前日減8.6%

　　滬綜指今日表現反覆，最終小幅收升0.16%，報3876.37點，兩連升；深成指及創業板指則分別跌1.29%及2.17%。商業航天概念全日強勢，油價跳漲幫助能源板塊走強；海外股市調整下，人工智能等科技板塊則跌幅居前。滬深兩市成交進一步萎縮至1.66萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減少1556億元或8.6%。

　　盤面上，能源板塊午後衝高，煤炭股全日漲2.2%領跑，石油股幾乎全線上揚，中國石油(滬:601857)升2.1%。油價今日在亞洲交易中上漲近1美元，此前美國總統特朗普宣布封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，該國大部分石油出口仍處於停滯狀態。

　　近期，中國商業航天產業迎來政策與技術雙重催化，商業航天3年行動計劃出台、工信部發布衛星物聯網業務商用試驗通知等產業政策持續加碼，有望加速產業鏈各環節落地進程。商業航天概念全日強勢，航天環宇(滬:688523)及西測測試(深:301306)均升超一成。

　　12月16日，中國在太原衛星發射中心用長征四號乙運載火箭成功發射立體測繪衛星資源三號04星，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。此外，可回收火箭天龍三號、長征十二號甲計劃於年底至2026年初首飛，重點攻關回收技術。有機構認為，25年底-26年初火箭可回收試驗密集，任一公司成功均會對產業節奏造成提速。
　　　

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004552.79-0.59　
上證指數3876.37+0.167048.96
深證成指13053.97-1.299505.87
創業板指3107.06-2.17　
科創501305.97-1.46　
B股指數243.21-1.401.66
深證B指1255.94-0.790.43

《經濟通通訊社18日專訊》

照顧者 情緒健康

