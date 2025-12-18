《中國要聞》海南自貿港正式全島封關，後續將不斷擴大開放領域

官媒《新華社》報道，海南自由貿易港今日正式啟動全島封關。至此，進口徵稅商品目錄、貨物流通稅收政策、禁限清單、加工增值內銷免關稅政策、海關監管辦法等一系列封關政策及配套文件同步實施。
封關是海南自貿港建設新階段的開始，封關後還將不斷擴大開放領域，持續完善政策制度體系，努力打造引領中國新時代對外開放的重要門戶。
《經濟通通訊社18日專訊》
18/12/2025 09:51
