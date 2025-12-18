《中國要聞》海南封關後「零關稅」商品範圍由近2000個稅目擴至逾6600個

海南自由貿易港今日正式啟動全島封關。官媒《新華社》介紹封關後海南自貿港政策的變化，指具體可概括為「四個更」。



一是「零關稅」政策更優惠。「零關稅」商品範圍由1900多個稅目擴大至6600多個稅目，比例提升至74%；享惠主體拓展到全島企事業單位及民辦非企業單位；「零關稅」商品及其加工製品可在享惠主體間自由流通。



二是加工增值免關稅政策更優化。取消對享惠企業鼓勵產業「主營業務收入佔企業收入總額60%以上」的限制；將「零關稅」貨物納入適用範圍；將海南自產貨物價值計入增值部分；上下游企業加工增值可以累計計算。



三是貨物貿易更開放。取消60種舊機電產品「一線」進口許可證管理，涵蓋醫療、工程、農業等領域；允許38種商品在海南開展保稅維修，實現該領域全國最高水平開放。



四是貨物通行更便利。「一線」上，8個對外開放口岸對符合條件的貨物徑予放行；「二線」上，10個「二線口岸」，對進入內地的貨物創新採取多種便捷通行舉措。



海南自貿港全島封關運作即是實施以「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特徵的自由化便利化政策制度。封關運作後，「零關稅、低稅率、簡稅制」會逐步創造條件全面實施。

《經濟通通訊社18日專訊》