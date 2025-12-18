  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

18/12/2025 11:25

《中國要聞》海南封關後「零關稅」商品範圍由近2000個稅目擴至逾6600個

　　海南自由貿易港今日正式啟動全島封關。官媒《新華社》介紹封關後海南自貿港政策的變化，指具體可概括為「四個更」。
　
　　一是「零關稅」政策更優惠。「零關稅」商品範圍由1900多個稅目擴大至6600多個稅目，比例提升至74%；享惠主體拓展到全島企事業單位及民辦非企業單位；「零關稅」商品及其加工製品可在享惠主體間自由流通。

　　二是加工增值免關稅政策更優化。取消對享惠企業鼓勵產業「主營業務收入佔企業收入總額60%以上」的限制；將「零關稅」貨物納入適用範圍；將海南自產貨物價值計入增值部分；上下游企業加工增值可以累計計算。

　　三是貨物貿易更開放。取消60種舊機電產品「一線」進口許可證管理，涵蓋醫療、工程、農業等領域；允許38種商品在海南開展保稅維修，實現該領域全國最高水平開放。

　　四是貨物通行更便利。「一線」上，8個對外開放口岸對符合條件的貨物徑予放行；「二線」上，10個「二線口岸」，對進入內地的貨物創新採取多種便捷通行舉措。

　　海南自貿港全島封關運作即是實施以「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特徵的自由化便利化政策制度。封關運作後，「零關稅、低稅率、簡稅制」會逐步創造條件全面實施。
《經濟通通訊社18日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區