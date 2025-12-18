  • 會員
18/12/2025 13:30

【ＦＯＣＵＳ】海南「封關」，關「獅城」何事？

　　【FOCUS】「唔返工/唔擺酒/唔係屋企HEA啦……去海南！」香港街頭廣告的熱門目的地，周四（18日）迎來「封關」的Big Day，被視作中國對外開放開啟新一章。不同於疫情時的「封關」，此「封關」意味面積超過一個比利時的海南全島，晉級「境內關外」，相當於最高水平開放形態。而承接海南全島逾七成進口貨物量的洋浦港，更引發與「轉口大佬」新加坡直接競爭的遐想。

*昔日爛尾島，定位三級跳*

　　90年代，一句「要賺錢，到海南，要發財，炒樓花」的致富秘訣，最終令海南陷入「天涯、海角、爛尾樓」的泡沫之地。不過，這個以溫暖炎熱著稱的小島，因獨特區位優勢--4小時飛行半徑覆蓋全球近半(47%)人口，相繼於2010年初、2018年底、2020年中，被賦予打造「國際旅游島」、「國際旅遊消費中心」、「自由貿易港」的重任。

　　受惠離島旅客每年每人10萬元免稅額引發的購物熱，「免稅一哥」中國中免(01880)2023年初曾創下280元紀錄新高，但今次「封關」的野心遠不止滿足遊客買香水或手袋，而是通過將「零關稅」商品稅目從1900個擴大至6600個，集聚全球物料、零件、設備、商品等貨物，在此中轉、加工、封裝、養護等。最新消息就指，僅海口空港飛機維修基地，未來三年的業務已基本排滿。

*一線二線、境內關外玄機*

　　除了「零關稅」覆蓋範圍大增，「封關」後的海南跟內地其他逾20個自由貿易區相比，又有何不同？玄機就在「一線放開、二線管住、島內自由」的獨特制度。

　　試想像海南全島是一個大莊園，有兩個大門，其中一個是「一線」，連接中國關境外別的國家和地區，人流、物流進出盡可能實施免簽、免稅等自由便利；另一個是「二線」，連接中國內地，針對「一線」放開的內容實施精準管理。例如，從「一線」大門免稅進入海南的貨物，若在海南進行加工增值達30%或以上，亦可從「二線」大門免稅進入內地。

　　此舉相當於鼓勵更多的貨物到海南中轉、加工，通過增值免稅進入龐大的中國市場。鑑於此，有媒體甚至以「新加坡『躺賺』日子到頭了？」「新加坡『中轉王』寶座不保？」等標題吸引眼球，事實是否真的如此？

*新加坡晶片+原油基石穩*

　　看看新加坡去年轉口貿易規模3879億新元（逾2.1萬億人民幣），佔總出口的58%；而海南去年進出口貿易總額2778.9億元，距離新加坡可謂十萬八千里。

　　更重要的是，排名新加坡進出口首位的為集成電路，佔比分別為21%、24%。受益美光、應用材料(Applied Materials)、台積電旗下世界先進(VISC)、日月光、恩智浦(NXP)等在當地的大量投資，成為舉足輕重的晶片外包封裝測試乃至製造據點，每年貢獻全球十分一的晶片。

　　此外，埃克森美孚、殼牌等在當地的煉油廠，令新加坡有能力提煉來自阿聯酋、沙特、卡塔爾的原油，總加工能力達每日150萬桶，最終精煉石油產品成為排名第二的進出口商品。

　　換言之，海南「封關」的意義眼下顯然並非一場叫板「獅城」的「港口替代戰」，而更多是對中國開放和自貿規則的壓力測試，以及對未來產業集結補鏈、延鏈、強鏈的戰略探索。

