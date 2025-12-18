《中國要聞》國辦：聚力打擊煙草境外製假走私入境，嚴查電子煙生產運輸等非法活動

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國務院辦公廳近日印發《關於全鏈條打擊涉煙違法活動的意見》，提出一系列針對性政策舉措，解決煙草製假、售假、走私等突出問題，持續淨化煙草市場環境，切實維護國家利益和消費者權益。



*加強查處利用運輸工具工作人員攜帶等走私煙草行為*



《意見》其中要求，聚力打擊煙草境外製假走私入境。加強與有關國家執法協作，嚴厲打擊境外假冒中國煙草品牌行為，堅決查處流入、流經中國的非法煙草。加強海陸聯動執法協作，精準打擊海上煙草走私活動。強化陸路邊境和口岸涉煙問題綜合整治，嚴厲打擊各種形式的煙草走私活動。加強各類特殊區域涉煙治理，嚴禁以過境運輸、轉口貿易、轉關貿易等方式侵犯知識產權和走私、變相走私煙草。加強進出境運輸工具和國際郵包涉煙風險管控，依法查處利用進出境運輸工具工作人員攜帶和跨境電商物流、國際郵包等渠道走私煙草行為。



*斬斷煙草製假原輔材料及煙草機械供應鏈*



《意見》並要求，高壓嚴打境內涉煙違法活動。斬斷煙草製假原輔材料及煙草機械供應鏈，加強煙草製假源頭治理，嚴防嚴控煙草製假轉移擴散。嚴查非法儲存、運輸、寄遞涉煙產品，整治持有煙草專賣零售許可證非法經營涉煙產品，嚴厲打擊售賣各類違法涉煙產品行為。全方位加強電子煙監管，嚴厲查處非法生產、批發、運輸、銷售電子煙和電子煙出口回流等違法活動。嚴禁未經許可生產銷售口含煙、尼古丁袋、煙膏等含有煙草、煙鹼成分的涉煙產品，嚴厲打擊非法製售空管煙、茶煙、花煙等外觀形狀、使用方式、主要功能與煙草類似的產品和簡易製煙機械等行為。



*打擊治理電商、短視頻、直播、社交平台等涉煙違法活動*



《意見》同時要求清理整治互聯網違法銷售涉煙產品，加強煙草專賣、網信、公安、市場監管等部門信息共享和協同執法，提升互聯網涉煙違法信息監測預警能力，穿透式打擊治理電商、短視頻、直播、社交平台等涉煙違法活動。壓實互聯網平台企業主體責任，推動企業自主清理、及時處置互聯網涉煙違法信息並向監管部門報告處置情況。明確互聯網涉煙違法線索立案標準，依法查處互聯網涉煙違法行為。

