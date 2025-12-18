  • 會員
18/12/2025 16:09

《中國要聞》國務院安委會就安全生產約談21個市級政府，要求深刻反思、排查隱患

摘要
▷ 國務院安委會約談12省21市級政府
▷ 約談原因：重大事故或短期多起較大事故
▷ 要求排查隱患並強化漁業/消防/交通等行業安全

　　應急管理部微信公號發文稱，國務院安全生產委員會辦公室近日根據相關規定，對今年以來發生重大事故或6個月內發生3宗較大事故的河北省石家莊市、承德市、秦皇島市，山西省大同市，內蒙古烏蘭察布市、鄂爾多斯市、阿拉善盟，遼寧省瀋陽市、鞍山市、遼陽市、葫蘆島市、營口市，浙江省寧波市，江西省撫州市，山東省濰坊市，河南省新鄉市、周口市，湖南省懷化市，廣東省清遠市，四川省成都市，雲南省曲靖市等12省（自治區）的21個市（盟）政府及其相關部門負責人進行了約談。

　　約談要求，各地區要深刻反思，檢視守牢安全紅線底線、「黨政同責」、「三管三必須」落實情況，檢視安全生產治本攻堅三年行動和重點行業「一件事」全鏈條安全治理存在的問題，扎實學好用好重大事故隱患判定標準，對表開展重大事故隱患排查治理，堅決遏制重特大事故發生。

*構建員工內部報告事故隱患獎勵機制，壯大群防群治力量*

　　漁業船舶事故多發的地區，要全力加強漁業船舶安全工作，持續強化「三無」船舶治理。要抓實消防安全治理，突出人員密集場所、高層建築、「三合一」場所等工作重點，強化消防監管執法，牢牢守住安全底線。要毫不放鬆抓好交通運輸、建築施工、化工、礦山、旅遊等重點行業領域安全生產工作，高度警惕、嚴密防範，嚴防各類事故。要加強相關企業主要負責人安全培訓，強化安全生產和消防宣傳教育，系統加強社會治理，發動群眾舉報，構建員工內部報告事故隱患獎勵機制，不斷壯大群防群治的力量。歲末年初安全風險疊加，務必加強安全防範工作。
《經濟通通訊社18日專訊》

