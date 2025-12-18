《滬／深股通》新易盛為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|1506.66
|貴州茅台
|(600519)
|1442.52
|工業富聯
|(601138)
|1140.89
|中國平安
|(601318)
|1058.76
|紫金礦業
|(601899)
|1010.56
|兆易創新
|(603986)
|920.27
|萬華化學
|(600309)
|793.40
|永鼎股份
|(600105)
|739.12
|招商銀行
|(600036)
|735.31
|海光信息
|(688041)
|728.69
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|新易盛
|(300502)
|2877.63
|寧德時代
|(300750)
|2849.87
|中際旭創
|(300308)
|2754.62
|陽光電源
|(300274)
|2124.79
|天孚通信
|(300394)
|1956.49
|立訊精密
|(002475)
|1087.87
|北方華創
|(002371)
|963.66
|中材科技
|(002080)
|918.50
|勝宏科技
|(300476)
|866.19
|深南電路
|(002916)
|861.29
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇？】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談，你認為本輪磋商會否取得階段性成果？► 立即投票