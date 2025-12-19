  • 會員
19/12/2025 08:32

《駐京專電》吳清：扎實推進資本市場「十五五」規劃編制，擴制度型對外開放

　　中證監主席、中國資本市場學會會長吳清18日出席中國資本市場學會學術委員會成立會議暨第一屆第一次全體委員會議，並主持召開資本市場「十五五」規劃專家座談會。吳清表示，中證監將扎實推進資本市場「十五五」規劃編制和實施，緊扣防風險、強監管、促高質量發展的工作主線，持續深化資本市場投融資綜合改革，穩步擴大制度型高水平對外開放，持續提高資本市場制度包容性吸引力，更好服務經濟高質量發展和中國式現代化大局。

　　吳清指出，扎根中國資本市場實踐，聚焦資本市場包容性吸引力、定價效率、金融科技、法治建設等重點問題，不斷健全完善理論框架和方法論，為加快建設強大的資本市場提供堅實理論支撐。

　　會議座談還聽取了部分專家學者關於資本市場「十五五」規劃編制和2026年資本市場工作的意見建議。會上，大家圍繞如何做好資本市場「十五五」規劃提出了前瞻性、建設性的意見建議，主要包括進一步提高發行上市交易制度的包容性、適應性，吸引更多新質生產力領域優質企業上市；擴大耐心資本、長期資本和戰略資本供給；持續活躍併購重組市場，嚴格常態化退市；推動完善人工智能在資本市場應用的治理和監管；從嚴打擊財務造假，加強投資者保護和教育等等。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》

