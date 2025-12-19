《駐京專電》發改委：鼓勵東部地區加快推進現代化，推動沿海、沿江高鐵建設

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 推動沿海沿江高鐵建設，強化區域基礎設施互聯
▷ 加強海洋經濟發展，維護海洋權益及安全
國家發改委區域協調發展司發表文章《持續深入推進區域協調發展》，文章指出，鼓勵東部地區加快推進現代化，推動深圳中國特色社會主義先行示範區、浦東社會主義現代化建設引領區、浙江共同富裕示範區、山東綠色低碳高質量發展先行區等建設。支持經濟大省更好發揮挑大樑作用，保障重大項目用地、用能、資金等要素需求。緊緊圍繞「三區一中心」的戰略定位，高標準建設海南自由貿易港。
文章又指，扎實推動區域協調發展戰略。鞏固提升中部地區「三基地一樞紐」功能，推進先進製造業發展、糧食能源資源保障能力提升和內陸高水平開放。促進區域聯動發展。強化區域基礎設施互聯互通，推進跨區域跨流域大通道建設，推動沿海、沿江高鐵建設，深入實施東數西算、西氣東輸等工程。創新跨區域產業協作機制，高質量建設國家級新區以及產業協作園區、沿邊臨港產業園區等平台。發揮流域要素優勢和內部聯通優勢，積極拓展流域經濟模式。
*拓展海洋經濟發展空間，提高海上執法和海事司法能力*
文章並指，加強海洋開發利用保護。堅持陸海統籌，拓展海洋經濟發展空間，提升北部、東部、南部海洋經濟圈發展水平。加強海洋科技創新，鞏固提升海洋裝備制造業優勢，壯大海洋新興產業，發展現代航運服務業。實施海洋調查和觀測監測，推進海洋能源資源和海域海島開發利用，加強重點海域生態環境保護修復。強化深海極地考察支撐保障體系。堅定維護海洋權益和安全，提高海上執法和海事司法能力。
